Выборы губернаторов: возбуждено первое уголовное дело / СКР разбирается с фальсификацией избирательных бюллетеней в Мордовии

В Мордовии возбуждено уголовное дело по сообщению о фальсификации избирательных документов на одном из избирательных участков в городе Саранске. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, 10 сентября неизвестные лица «произвели фальсификацию избирательных документов путем проставления отметки в бюллетенях для голосования на выборах главы Мордовии и передали их ряду граждан для последующего сброса в урны для голосования. Следователи обнаружили и изъяли 68 сфальсифицированных избирательных бюллетеней. По данному фактур возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.142 УК РФ (фальсификация избирательных документов).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. «Устанавливаются члены избирательной комиссии, возможно, причастные к фальсификации избирательных документов», – отмечается в сообщении.

Добавим, председатель ЦИК Мордовии Александр Косов сегодня сообщил о признании недействительными итогов голосования по двум участковым избирательным комиссиям. Ранее в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что на двух участках в Мордовии идет проверка по выявленным нарушениям, передает РИА «Новости». В частности, на участке 527 в Саранске секретарю регионального отделения партии КПРФ выдали бюллетень, заполненный за кандидата от ЕР. На участке 552 ни на одном из находящихся в помещении для голосования избирательных бюллетеней не были проставлены подписи двух членов УИК, а также отсутствовала печать УИК.

Накануне в 16 регионах России прошли прямые губернаторские выборы, на которых, по предварительным данным, победили врио губернаторов. Все главы регионов набрали более 60% голосов. В Мордовии у Владимира Волкова зарегистрированы самые высокие результаты – 98,12% при явке избирателей 82,04%.

Саранск, служба информации РИА «Новый День»

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