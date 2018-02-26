Главе сибирского поселка обещали смягчить приговор за высокую явку на выборах

Главе поселка Усть-Абакан Сергею Новосёлову, приговоренному к году колонии общего режима, суд может смягчить наказание, если будет обеспечена высокая явка на выборах президента России. Об этом сообщили участники инициативной группы, поддерживающей проштрафившегося чиновника.

Новосёлова обвинили в продаже своему приятелю земельного участка по цене, которая была занижена в 400 раз. Усть-Абаканский районный суд в конце прошлого года приговорил главу поселкового совета к году лишения свободы. Приговор пока в силу не вступил. Адвокат чиновника собирается обжаловать приговор, сообщает ИА «Хакасия».

Тем временем, участники инициативной группы в поддержку Новосёлова распространили в мессенджере сообщение, что приговор может быть смягчен, нужно только обеспечить высокую явку на президентских выборах.

Фото: www.19rus.info

«Решение суда зависит и от того, какая явка будет в нашем поселке на выборах. Неявка будет рассматриваться, как саботаж. Сергей Александрович через нашу администрацию передает большую просьбу, прийти на выборы всем и <…> будет плюс в его копилку», – говорится в переписке группы «За Новосёлова!».

Примечательно, что поддерживающие чиновника жители Усть-Абакана утверждают, что рассмотрение апелляции по делу главы поселкового совета состоится после выборов. Тогда как на сайте суда сообщается, что заседание пройдет 6 марта.

Абакан, Служба информации РИА «Новый День»

Абакан. Другие новости 26.02.18

Более половины россиян индифферентны к президентской кампании. / Чиновники запретили акцию в защиту политзаключенных в Екатеринбурге. Активисты считают, что из-за Путина. / Екатеринбургские предприниматели подставляют Путина: в избирком поступила жалоба на незаконную агитацию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»