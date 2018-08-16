Избиркомы потребовали от турфирм рассекретить поездки россиян в день выборов

Избирательные комиссии в российских регионах направили в турфирмы запросы с просьбой сообщить информацию о клиентах, которые в день выборов 9 сентября уедут из города на отдых. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее данным, избиркомы требуют, чтобы туристические компании в срок до 1 сентября передали ФИО туристов, а также их даты рождения и адреса регистрации. Тюрина при этом не перечислила конкретные регионы, в которых избиркомы рассылают подобные письма, отметив лишь, что такие запросы поступали, в том числе, из районной избирательной комиссии «одного из сибирских городов».

Официальный представитель РСТ в комментарии «Интерфаксу» указала, что у территориальных избиркомов отсутствуют полномочия на выяснение того, где избиратели будут находиться в день голосования. При этом она подчеркнула, что согласно федеральному законодательству, передача персональных данных третьим лицам возможна только при получении от человека письменного согласия.

Тюрина напомнила, что за нарушение статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) предусматривается наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Напомним, что в единый день голосования 9 сентября жители 22 регионов будут выбирать губернаторов. Кроме того, в этом день пройдут выборы мэров городов, депутатов региональных парламентов и городских дум. В семи регионах будут выбирать депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.18

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