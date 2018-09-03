В Кузбассе убрали дорожный знак возле школы – закрывал агитационный плакат губернатора

В Кемеровской области возле школы убрали дорожный знак, ограничивающий максимальную скорость движения, из-за того, что он закрывал плакат врио губернатора региона Сергей Цивилева с призывом голосовать за него на выборах 9 сентября.

Пользователи соцсетей сообщили, что знак, запрещающий движение транспорта со скоростью больше 40 км/ч и размещены рядом со школой, сняли в городе Гурьевске. Это произошло после того, как в городских пабликах появилась фотография плаката врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, над которым пошутковали местные жители. Дело в том, что дорожные знак закрывал первые две буквы в имени врио главы региона – получилось «гей Цивилев».

Проблема была решена спустя два дня. Чиновники не придумали ничего лучшего, как просто убрать дорожный знак, несмотря на то, что рядом находится школа и он здесь необходим, сообщает Mash на своей странице во «ВКонтакте». По его данным, знак сняли местные коммунальщики.

Напомним, что 9 сентября в Кемеровской области пройдут прямые выборы губернатора и выборы совета народных депутатов региона.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 03.09.18

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