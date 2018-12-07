Прокуратура отменила победу единоросса на выборах из-за фальсификаций

Суд отменил итоги выборов главы села в Иркутской области, на которых победу одержал кандидат от партии «Единая Россия». Прокуратура выявила фальсификацию результатов голосования и направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении ведомства.

Выборы главы села Тихоновка Бохановского района прошли 9 сентября текущего года. Боханская территориальная избирательная комиссия объявила победителем избирательной гонки инструктора местного детсада Людмилу Иванову, баллотировавшуюся от ЕР. За нее проголосовали 33,9% избирателей (180 голосов). Соперник Ивановой – самовыдвиженец, школьный учитель Игорь Ступин набрал 33,52% (178 голосов), сообщает издание «Тайга.инфо».

По информации областной прокуратуры, в результате проверки установлены факты фальсификации членами участковой избирательной комиссии № 221 итогов выборов. Надзорное ведомство выявило пять избирателей, фактически не принимавших участия в голосовании, хотя сведения об участии в выборах этих лиц значатся в списках проголосовавших избирателей и проставлены подписи за них.

Боханский районный суд признал решение теризбиркома об итогах выборов незаконным. Судебное решение вступило в силу.

Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы для возбуждения дела по статье 142.1 УК РФ (Фальсификация итогов голосования) в отношении трех членов участковой избирательной комиссии. Следователи уже начали проверку по данным материалам.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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