На парламентских выборах в Молдавии по итогам обработки 98,18% бюллетеней лидирует Партия социалистов, которой руководит пророссийский президент Молдавии Игорь Додон. Она получила 31,32% голосов, свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома страны.

Второе место у оппозиционного избирательного блока ACUM, сформированного «Платформой «Достоинство и Правда» и Партией действия и солидарности и выступающего за евроинтеграцию. Он набрал 26,25%.

На третьем месте – правящая проевропейская Демократическая партия (24%). Напомним, что за два дня до выборов МВД России заявило, что подозревает ее лидера – олигарха Владимира Плахотнюка – в выводе из России более 37 млрд рублей в 2013-2014 годах. По данным молдавского избиркома, сам Плахотнюк тоже прошел в парламент по одномандатному округу №17, набрав 72,36% голосов.

Четвертое место занимает партия «Шор» бизнесмена Илана Шора (8,44%), приговоренного к 7,5 годам лишения свободы за соучастие в хищении средств из банковской системы Молдавии.

Остальные 11 партий не преодолели шестипроцентный избирательный барьер. Явка на выборах составила 49,22%.

Выборы в парламент Молдавии прошли в воскресенье 24 февраля. Впервые голосование проводилось по смешанной системе: 50 человек избирались по партийным спискам и 51 человек – по одномандатным округам. Основная борьба развернулась между Партией социалистов, которая выступает за более тесное сотрудничество с Россией и ЕАЭС, а также Демократической партией и блоком ACUM, которые выступают за евроинтеграцию.

По предварительным оценкам, Демократическая партия и Партия социалистов наберут по 30-33 мандата из 101 в парламенте, ACUM – около 20 и Партия Шора – 7 мандатов. Остальные около 10 мест получат независимые кандидаты либо представители других партий по одномандатным округам, сообщает «Интерфакс». Таким образом, ни одной из политических сил не удастся сформировать большинство в парламенте, политикам придется договариваться о парламентской коалиции.

При этом о готовности начать переговоры о формировании коалиции заявляли только в Демократической партии. Однако к вступлению в коалицию с Демпартией готова только партия Шора? которую СМИ называют сателлитом Демпартии/ Партия социалистов и блок ACUM не рассматривают создание коалиции ни между собой, ни с Демпартией. Президент Молдавии Игорь Додон уже заявил, что досрочные выборы – весьма вероятный сценарий. Они могут пройти в начале лета или осенью.

По мнению главы кишиневской Ассоциации за демократию участия политолог Игоря Боцана, настоящие выборы стартуют после выборов – когда Демпартия начнет подбирать себе союзников в других фракциях. Об этом эксперт заявил в комментарии газете «Коммерсантъ».

«Они (представители Демпартии – прим. ред.) надеются, что вместе с партией Шора получат большинство и им не придется добирать депутатов в других фракциях. Если же нет, придется ломать и социалистов, и людей из ACUM», – отметил политолог. Он указал, что «демократы» их могут убедить «только специальными методами». «Однажды Плахотнюк сумел за ночь перековать большую часть пророссийских депутатов в проевропейских. Ему это по силам», – полагает эксперт.

Напомним, неделю назад секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказал мнение, что следующий «майдан» Запад может организовать в Молдавии. Это произойдет, если на парламентских выборах победу одержат социалисты, заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Кишинев, служба информации РИА «Новый День»

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