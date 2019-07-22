Выборы в Верховную раду: партия Зеленского имеет все шансы сформировать кабмин

По итогам подсчета 48,16% протоколов, пять партий проходят в Верховную раду Украины. Согласно данным Центральной избирательной комиссии страны, партия «Слуга народа» действующего президента Украины Владимира Зеленского набрала 42,42% голосов. На второй строчке – «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука с 12,84%. Третье место у партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,67%).

Кроме того, пятипроцентный барьер преодолели партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,04%) и партия «Голос» Святослава Вакарчука (6,40%).

Явка на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся накануне, составила 49,84%, следует из данных ЦИК Украины.

Стоит отметить, что в многомандатном заграничном округе по итогам обработки 100% протоколов партия Порошенко разделила лидерства со «Слугой народа» – 29,55% против 28,13%. На третьем месте партия «Голос» с 19,67%. Остальные партии не смогли преодолеть необходимый для попадания в парламент пятипроцентный барьер.

Верховная рада формируется по смешанной системе – 255 мест в парламенте займут прошедшие по партийным спискам, 199 мандатов получат победители выборов в одномандатных округах. В парламентской коалиции, чтобы иметь возможность сформировать правительство и назначить премьер-министра, должно быть не менее 226 депутатов. Таким образом, партии Зеленского необходимо набрать на выборах большинство в 226 мандатов либо найти партнера по коалиции. Согласно подсчетам украинских СМИ, «Слуга народа» по партийным спискам на данный момент получает 122 мандата. Еще 115 мест партия Зеленского получает по одномандатных округам. Таким образом, «Слуга народа» получает 237 мест в парламенте. Впрочем, пока украинский ЦИК обработал менее половины избирательных протоколов и может выйти так, что партии Зеленского все же потребуется коалиция для формирования кабмина.

После завершения голосования Зеленский заявил, что его партия попробует сформировать коалицию с партией «Голос». Он пригласил Вакарчука обсудить возможное создание коалиции в новой Раде. Вакарчук ответил, что его партия «Голос» готова присоединиться к будущей коалиции, но при определенных условиях. В их числе – Украина должна двигаться в сторону ЕС и НАТО; четкий принцип – закон один для всех и неотвратимость наказания; экономика без олигархов, передает ТСН.

Напомним, Верховная рада была распущена после победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах и его инаугурации.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 22.07.19

Известный бизнесмен и депутат Гампель снялся с выборов в Ноябрьске. / В губернаторские выборы в Курганской области включились три кандидата. / На Украине определили партии, попадающие в Верховную раду. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»