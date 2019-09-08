В Санкт-Петербурге отмечается низкая явка

Явка на выборах в Санкт-Петербурге в 5 раз ниже, чем в рамках предыдущих кампаний.
На 10:00 проголосовали менее 2%. В 2014 году на досрочных губернаторских выборах явка на 10.00 оказалась выше 10%.
Санкт-Петербург, Игорь Юров
Санкт-Петербург. Другие новости 08.09.19
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