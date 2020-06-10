Заксобрание Иркутской области назначило дату досрочных выборов губернатора

Заксобрание Иркутской области в ходе заседания 10 июня приняло постановление о проведении досрочных выборов губернатора 13 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе областного парламента.

По словам председателя комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Виктора Побойкина, кандидат в главы региона обязан предоставить в поддержку своего выдвижения 252 подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных районов и городских округов. Кроме того, подписи должны быть от депутатов и глав не менее чем из 32 муниципальных районов и городских округов Иркутской области.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 09.06.20

Грабли Развожаева: «Единая Россия» в Севастополе сама себя высекла. / Свердловский избирком объяснил, кто будет организовывать голосование по Конституции во дворах. / Два члена избиркома из Екатеринбурга присоединились к забастовке своих коллег. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»