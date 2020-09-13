Победа врио главы ЕАО: на выборах «голосуют» уехавшие в командировку мужчины

На губернаторских выборах в Еврейской автономной области по результатам обработки 75,54% протоколов лидирует врио губернатора Ростислав Гольдштейн («Единая Россия»), который набирает 83,31% голосов. «Эсер» Владимир Дудин получает 6,88%, кандидат от КПСС Александр Крупский – 4,03%, передает ТАСС.

Явка на выборах в ЕАО превысила 70%, а на ряде избирательных участков оказалась выше 90%.

Между тем, в ходе голосования вскрылись явные нарушения. В частности, на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос» в хронике Единого дня голосования опубликовано сообщение, что жительница поселка Лукашова Еврейской автономной области Татьяна Резинкина сегодня нашла в списке проголосовавших своего мужа, который еще 28 августа уехал в командировку. Вместе с женщиной в УИК №14 города Биробиджана выяснять ситуацию отправились журналисты региональной газеты «Набат». Издание сообщает, что председатель комиссии сначала заявила, что мужчина якобы проголосовал в автобусе – так называемом автоучастке, а потом сослалась на ошибку, пояснив, что проголосовал брат мужчины, а его данные ошибочно вписали в другую графу. Однако в журнале выдачи бюллетеней оказались вписаны паспортные данные именно мужа Татьяны Резинкиной. «Я серьёзно говорю: не выдавался бюллетень. Извините, что так получилось. Это человеческий фактор… Поймите, я честно говорю… Бюллетень не клался. Вот провалиться мне на этом месте», – сказала в итоге председатель УИК №14 Нелли Желткова.

Как сообщается на сайте движения «Голос», на горячую линию к 13:30 воскресенья, 13 сентября, поступило 865 звонков. На карту нарушений за 13 сентября было прислано 212 сообщений о возможных нарушениях из 43 регионов страны, а за все время избирательной кампании-2020 поступило 1306 сообщений из 59 регионов.

Иркутск, Татьяна Дорофеева

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