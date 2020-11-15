В Молдавии проходит второй тур президентских выборов

В Молдавии проходит второй тур президентских выборов начался в Молдавии.

Гражданам страны придется выбрать между главой проевропейской Партии действия и солидарности Майей Санду, получившей в первом туре голоса 36,1% избирателей, и действующим президент Игорем Додоном, которого поддержали 32,6%. Отметим, что на прошлых выборах в 2016 году Санду Додону проиграла.

За ходом выборов в Молдавии наблюдают более 2 тысяч 600 наблюдателей из СНГ, ОБСЕ, ЕС, а также России, США и других стран.

Первые предварительные итоги голосования обещают объявить через час после закрытия избирательных участков.

Кишинев, Игорь Юров

Кишинев. Другие новости 14.11.20

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