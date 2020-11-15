Выборы в Молдавии: Додон сдает позиции

В Молдавии завершился второй тур президентских выборов. В голосовании приняли участие более 50% избирателей.

Как уже сообщал «Новый День», молдаван предстояло выбрать между главой проевропейской Партии действия и солидарности Майей Санду, получившей в первом туре голоса 36,1% избирателей, и действующим президент Игорем Додоном, которого поддержали 32,6%.

Накануне голосования Ассоциация социологов и демографов провела электоральный опрос, согласно которому 41,4% собирались отдать свои голоса за Додона, 40,5% – за Санду, а 125 на тот момент не определились.

Именно эти 12% и определили судьбу страны.

Пока, по данным по данным экзит-поллов исследовательской компании Intellect Group и общественной ассоциацией SPERO, лидирует Санду с предварительным результатом 55%.

Кишинев, Игорь Юров

Кишинев. Другие новости 15.11.20

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