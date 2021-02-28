В России предлагают закреплять предвыборные обещания депутатов юридически

В России предложили юридически закреплять предвыборные обещания депутатов. С такой инициативой выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Мы видим, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями, – цитирует спикера пресс-служба российского парламента. – Если мы найдем решение о закреплении обращений граждан к депутатам, это будет нас ко многому обязывать. Работа депутатов станет более содержательной и результативной, что в итоге, в том числе, повысит качество законодательной власти, которая одновременно является и представительной».

По словам Володина, начать такую работу нужно уже в текущем году, сформировав «общий прозрачный массив предложений граждан» после избрания Госдумы нового созыва.

«Это позволит в будущем реализовывать взятые обязательства более системно: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы. Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства», – заявил спикер.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.02.21

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