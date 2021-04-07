Анатолий Карпов пошел на праймериз «Единой России» в Тюменской оласти

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов направил документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму. Как рассказали в Тюменском региональном оргкомитете партии, Карпов подал документы вчера, 6 апреля.

«Анатолий Карпов зарегистрирован по федеральному избирательному округу на территории Тюменской области как кандидат предварительного голосования»,– рассказали в региональном отделении «Единой России».

Анатолий Карпов является действующим депутатом Госдумы от «ЕР». Он занимает пост зампреда комитета по делам национальностей. За свою карьеру Карпов победил более чем в шахматных 150 турнирах.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 07.04.21

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