«Это угроза для Франции»: коалиция Макрона лишилась абсолютного большинства в парламенте

Во Франции подведены итоги второго тура парламентских выборов. Согласно результатам голосования, опубликованным на сайте МВД, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе» потеряла абсолютное большинство мест в Национальном собрании, получив 245 из 577 мандатов. Центристов поддержали 38,57% французов. Для получения абсолютного большинства им нужно было завоевать 289 мест.

Основной конкурент правящего блока – коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона получила 31,6% голосов (131 мандат). На третьем месте – партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» с 17,3% голосов (89 мандатов). Сама Ле Пен избрана депутатом от департамента Па-де-Кале, где за ее кандидатуру проголосовали более 60% избирателей. Четвертое место у «Республиканцев», получивших 6,98% (61 мандат).

По информации МВД, процент воздержавшихся во втором туре составил 53,77% против 52,49% в первом туре. Явка составила 46,23% против 42,64% в 2017 году и 55,4% в 2012 году.

Напомним, в первом туре правящий блок «Вместе!» и NUPES набрали почти одинаковое количество голосов – 25,7% и 25,6% соответственно.

Французская пресса сравнивает итоги голосования с политическим землетрясением и цунами. Президент Эммануэль Макрон оказался «перед минным полем», пишет Figaro. «Глава государства подвергает испытанию неуправляемую Францию», – гласит один из заголовком газеты.

Лидер левой коалиции Жан-Люк Меланшон охарактеризовал итоги второго тура как «провал правящей партии». «Ситуация совершенно неожиданная, абсолютно неслыханная. Разгром президентской партии полный», – заявил политик.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн, комментируя результаты выборов, заявила, что в новейшей истории Пятой республики никогда не было такого расклада. По ее мнению, потеря президентским блоком абсолютного большинства в Национальном собрании несет угрозу для республики.

«Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Такая ситуация несет угрозу для нашей страны на фоне вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне», – заявила премьер-министр (цитата по ТАСС), подчеркнув, что «мы должны уважать этот выбор и принимать последствия».

Борн добавила, что с 20 июня кабинет министров начнет работать над формирование «активного большинства» для проведения реформ. Правительство намерено искать компромиссы с оппозицией в парламенте, отметила она.

Париж, Наталья Петрова

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