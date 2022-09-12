Политологи о выборах: с одной стороны – сплоченность населения, с другой – предрешенность результатов

В стране продолжают обсуждать итоги прошедших накануне выборов. Их особенность – в том, что ни один «президентский» кандидат в губернаторы не проиграл, практически все показали высокие результаты. При этом в ряде регионов наблюдалась очень низкая явка. «Новый День» спросил политологов, в чем причина.

Политтехнолог Андрей Перла рассказал «Новому Дню», что у него от губернаторских выборов два основных впечатления. «Первое – это сплочение народа вокруг флага, вокруг президента, которое началось после старта спецоперации. Это сказалось на отношении к власти на всех уровнях, считает он. – Все губернаторы получили великолепные результаты. Каждый избиратель, поддерживающий Путина, поддержал губернатора, потому что это – его человек. Второе – то, что губернаторы «новой волны» получили больше голосов, чем те, кто шел на второй или третий срок. Возьмем, с одной стороны, господ Бречалова и Куйвашева, а с другой – Егорова (Тамбовская область) и Евраева (Ярославская область) – разница порядка 20%. Это доказывает, что даже в нынешних условиях ротация власти в регионах ведет не к нестабильности, а наоборот – к стабильности».

Что касается низкой явки избирателей в Свердловской области, то, считает Перла, причины две. Во-первых, штаб сам работал на снижение явки, ведь при приводе на участки только лояльных избирателей вероятность победы возрастает, а в регионе уже накопилась определенная усталость от Куйвашева. В то же время никто не сомневался в его победе, что снизило интерес к кампании.

Президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко придерживается сходного мнения. «Это стандартная история – на Госдуму явка пониже, на губернаторских – еще ниже, региональные заксо – еще ниже, самая низкая – на муниципальном уровне. Собственно, эту тенденцию мы и видим, – отметил он. – В Свердловской области могла сказаться, с одной стороны, предрешенность итогов голосования, а с другой – наверно, то, что штабы не пытались явку накачивать. Это все технологическая история. Если штаб действующего губернатора видел, что им выгодно, они и не качали. А практика показывает, что методы по стимулированию явки в большей степени доступны тем, у кого есть административный ресурс».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Екатерина Норсеева

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