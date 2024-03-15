Явка на выборах президента России превысила 13%

Явка на выборах президента России на 15:08 мск превысила 13%.

На президентских выборах проголосовали 13,57% россиян, сообщается на сайте Центризбиркома РФ. В эти данные включается также досрочное голосование, которое состоялось с 25 февраля по 14 марта. Ранее глава ЦИК ЦИК Элла Памфилова сообщила, что порядка 2,6 млн россиян проголосовали на выборах президента РФ досрочно. При этом в новых регионах России этот показатель превысил 2 млн человек, уточнила она.

Свыше 1,8 млн избирателей к текущему моменту проголосовали на выборах президента дистанционно. Это 38% зарегистрированных на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (4,7 млн человек).

Ранее сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил, что отмечается «очень высокая явка по Дальнему Востоку и другим регионам». «Об этом говорят и наблюдатели, и общественные штабы», – сказал он.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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