«Большая авантюра Макрона»: во Франции проходят досрочные парламентские выборы

Во Франции 30 июня проходит первый тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента – Национальное собрание. Избирательные участки по всей материковой Франции открылись в 08:00 по местному времени. У французов есть время до 18:00 в большинстве муниципалитетов и до 20:00 в крупных городах, чтобы проголосовать, сообщает BFMTV. Эксперты прогнозируют высокую явку в первом туре внеочередных парламентских выборов.

Французам предстоит избрать 577 членов Национального собрания. Первые результаты голосования, как ожидается, будут опубликованы в 20:00, когда закроются последние избирательные участки.

Депутатов Нацсобрания избирают на пять лет по мажоритарным округам. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов при явке не менее 25%. Если ни один кандидат не будет избран в первом туре, проходит второй тур. В нем встретятся два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Также во второй тур проходят кандидаты, получившие не менее 12,5% голосов в первом туре. В итоге будет избран тот, кто наберет максимальное количество голосов по результатам второго тура. Второй тур должен состояться 7 июля.

Последние соцопросы, проведенные перед выборами, предрекают победу в первом туре правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Партия президента Эммануэля Макрона «Возрождение» может рассчитывать лишь на третье место. Второй результат прочат коалиции левых «Новый народный фронт».

Макрон принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов из-за поражения на выборах в Европарламент президентской партии. Во Франции на избирательные участки пришли 52,5% избирателей, что стало максимумом с 1994 года. Более 31% из них отдали голоса «Национальному объединению». Партия Макрона «Возрождение» получила 14,6% голосов.

Многие журналисты и эксперты называют данное решение Макрона «большой авантюрой», которая потерпит фиаско. Как отмечает Sky News, если партия Марин Ле Пен победит на выборах, то Францию будут ждать дальнейшие потрясения. Корреспондент британского телеканала Адам Парсонс указывает, что проигрыш партии Макрона на выборах в Европейский парламент не был неожиданным, однако французский президент, униженный масштабами своего поражения, уже через несколько минут выступил по национальному телевидению, чтобы объявить о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. «Его (Макрона) логика была в том, что нация каким-то образом придет в себя и отвернется от радикальной политики в целом и от «Национального объединения» в частности. И всё говорит о том, что, подпитываемый его собственной железной верой в себя, он ошибался», – заключил журналист.

Напомним, Макрон ранее заявлял, что не уйдет в отставку, «каким бы ни был результат» голосования на внеочередных парламентских выборах.

Париж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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