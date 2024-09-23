ЦИК Молдавии зарегистрировал первых кандидатов на пост президента страны

Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала первых кандидатов на пост президента страны. По предварительной оценке, в избирательной кампании примут участие не более 12 претендентов.

В частности, зарегистрированы действующий президент Молдавии Майя Санду, Александр Стояногло от Партии социалистов, Ренато Усатый от «Нашей партии», Василий Тарлев от партии «Будущее Молдовы», Ион Кику от Партии объединения и развития Молдовы и Ирина Влах – независимый кандидат, а также бывший глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе.

Вместе с тем на рассмотрении ЦИК находятся документы Октавиана Цыку от избирательного блока «Вместе», Игоря Мунтяну от партии «Коалиция за единство и благосостояние», а также независимых кандидатов Тудора Ульяновского, Виктории Фуртунэ и Натальи Морарь.

Выборы президента Молдавии и конституционный референдум о евроинтеграции намечены на 20 октября.

Кишинев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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