Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента. Как сообщают американские СМИ, глава государства посетил избирательный участок в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где находится его частная резиденция.

Как отмечается, Байден отстоял очередь на входе в избирательный участок. При этом заявлений для журналистов он не делал.

Выборы президента США намечены на 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии является вице-президент Камала Харрис, от Республиканской – экс-президент Дональд Трамп.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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