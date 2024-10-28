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Понедельник, 28 октября 2024, 21:11 мск

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Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Фото: страница Белого дома в соцсети

Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента. Как сообщают американские СМИ, глава государства посетил избирательный участок в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где находится его частная резиденция.

Как отмечается, Байден отстоял очередь на входе в избирательный участок. При этом заявлений для журналистов он не делал.

Выборы президента США намечены на 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии является вице-президент Камала Харрис, от Республиканской – экс-президент Дональд Трамп.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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