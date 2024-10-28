Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента. Как сообщают американские СМИ, глава государства посетил избирательный участок в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где находится его частная резиденция.
Как отмечается, Байден отстоял очередь на входе в избирательный участок. При этом заявлений для журналистов он не делал.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии является вице-президент Камала Харрис, от Республиканской – экс-президент Дональд Трамп.
Вашингтон, Анастасия Смирнова
© 2024, РИА «Новый День»