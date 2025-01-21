На выборах президента Белоруссии не будет заграничных участков

Постоянно проживающие за рубежом граждане Белоруссии не смогут дистанционно проголосовать на выборах президента страны.

«Это законодательное нововведение обусловлено отсутствием мер по безопасности на участках, которые ранее образовывались на территории других государств, сокращением численности работников дипкорпуса. Мы не единственная страна, которая имеет такой опыт», – заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко на пресс-конференции, передает БЕЛТА.

Досрочное голосование на президентских выборах в Белоруссии пройдет с 21 по 25 января, а основной день голосования назначен на 26 января. Согласно информации ЦИК республики, проживающие за границей и состоящие на консульском учете граждане, смогут проголосовать на одном из шести избирательных участках, расположенных в Минске и областных центрах страны.

Напомним, ранее граждане Белоруссии, проживающие в России, могли голосовать на участках, организованных в консульствах республики.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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