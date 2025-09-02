На Сахалине беспилотник впервые по воде доставил избирательные материалы

В Сахалинской области впервые применили безэкипажный морской катер для доставки информационных материалов к муниципальным выборам на труднодоступную территорию. Об этом сообщил региональный избирком.

Беспилотник преодолел 63 километра по морю от города Невельск до острова Монерон. Предвыборную корреспонденцию доставили в рамках подготовки к дополнительным выборам депутата Собрания Невельского муниципального округа Сахалинской области, назначенным на 14 сентября.

На Монероне служит бригада, которая занимается содержанием островной территории, уточнила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова в комментарии ИА SakhalinMedia. По ее словам, для них будет организовано досрочное голосование.

Доставленные морским дроном материалы о предстоящих выборах и кандидатах размещены на стендах областного бюджетного учреждения «Природный парк «Остров Монерон» для информирования избирателей, которые будут находиться на острове в единый день голосования.

Ранее в труднодоступные участки региона избирательные материалы доставляли вертолетом.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

