На Сахалине беспилотник впервые по воде доставил избирательные материалы

В Сахалинской области впервые применили безэкипажный морской катер для доставки информационных материалов к муниципальным выборам на труднодоступную территорию. Об этом сообщил региональный избирком.
Беспилотник преодолел 63 километра по морю от города Невельск до острова Монерон. Предвыборную корреспонденцию доставили в рамках подготовки к дополнительным выборам депутата Собрания Невельского муниципального округа Сахалинской области, назначенным на 14 сентября.
На Монероне служит бригада, которая занимается содержанием островной территории, уточнила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова в комментарии ИА SakhalinMedia. По ее словам, для них будет организовано досрочное голосование.
Доставленные морским дроном материалы о предстоящих выборах и кандидатах размещены на стендах областного бюджетного учреждения «Природный парк «Остров Монерон» для информирования избирателей, которые будут находиться на острове в единый день голосования.
Ранее в труднодоступные участки региона избирательные материалы доставляли вертолетом.
Южно-Сахалинск, Наталья Петрова
