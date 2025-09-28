Членство в ЕС или партнерство с Россией: в Молдавии проходят парламентские выборы

В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы. На территории республики в 7:00 открылись 1973 избирательных участка, они будут работать до 21:00. За рубежом открылся еще 301 участок в 40 странах. В России для голосования открыли лишь два участка – оба в Москве, они находятся в посольстве и в консульском отделе. Молдавская диаспора призывала увеличить их число, но ЦИК Молдавии отказал в этом.

С самого утра на избирательные участки в российской столице пришли сотни граждан республики. У здания дипмиссии выстроилась огромная очередь. В Москву доставили всего 10 тыс. бюллетеней, несмотря на то, что в России в выборах могут принять участие около 250 тыс. молдаван, отмечает RT. Лидер молдавского блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор ранее в интервью «Известиям» объяснил открытие всего двух избирательных участков в РФ страхом действующего президента страны Майи Санду потерпеть поражение на выборах.

Также власти Молдавии сократили количество избирательных участков в непризнанном Приднестровье в три раза – до 12. Наблюдатели и оппозиция связали эти шаги с желанием президента Майи Санду ограничить голосование приднестровцев с молдавскими паспортами, которые не поддерживают действующую власть и ее курс. При этом в Европе открыли несколько сотен пунктов для голосования с расчетом на поддержку европейской диаспоры.

В выборах участвуют 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. В ходе голосования избирателям предстоит выбрать 101 депутата. Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо преодолеть избирательный порог в 5% голосов, блокам – 7%, кандидатам – 2%. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.

Ранее на этой неделе ЦИК Молдавии отстранил от выборов оппозиционную партию «Великая Молдова» (Moldova Mare) по обвинению в нарушениях при финансировании. Кроме того, по аналогичному обвинению была отстранена партия «Сердце Молдовы», которую возглавляет экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Решение по партии «Великая Молдова» должен еще одобрить суд. Таким образом, партия останется в бюллетенях до решения суда. Апелляционная палата Кишинева планирует рассмотреть этот вопрос 28 сентября.

Согласно соцопросам, основная борьба на выборах развернется между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (PAS), основанной действующим президентом страны Майей Санду и выступающей за членство республики в Евросоюзе, и оппозиционным «Патриотическим блоком социалистов, коммунистов, Будущее Молдовы и Сердце Молдовы», который возглавляют бывшие президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин, передает «Интерфакс». Этот блок выступает за восстановление отношений с Россией и тесное партнерство с Москвой.

Посол России в Кишиневе Олег Озеров ранее счел счел текущую избирательную кампанию в Молдавии самой грязной из тех, с которыми сталкивался. Он указал на «абсолютно бездоказательные обвинения» первых лиц республики в адрес России и подчеркнул, что недопуск властями ряда иностранных наблюдателей, в том числе из России, на выборы ставит под сомнение их корректность.

В МИД России со своей стороны назвали выборы в молдавский парламент как самые антидемократические за всю историю республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на селективный подход в отношении избирателей за рубежом, в рамках которого были предоставлены неравные условия избирателям в странах Запада и в России и Приднестровье. «Отличительной чертой электоральной кампании стало нагнетание антироссийской риторики и раскручивание бездоказательных утверждений о вмешательстве России во внутренние дела Молдавии. Это происходило на фоне многочисленных неприкрытых фактов прямого вмешательства Евросоюза в молдавские дела», – подчеркнула Захарова.

Тем временем президент Молдавии Майя Санду после посещения одного из избирательных участков в очередной раз заявила о якобы вмешательствах в парламентские выборы. Она не исключила аннулирование их результатов. «Мы знаем, что вмешательств было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», – сказала Санду (цитата по ТАСС). Также она заявила, что правящая партия готова к формированию коалиции в будущем парламенте исключительно с проевропейскими партиями.

