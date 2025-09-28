Выборы в Молдавии: Патриотический блок оппозиции заметно опережает партию Санду – экзит-полл

На парламентских выборах в Молдавии с большим преимуществом лидирует оппозиционный Патриотический блок, сформированный вокруг Партии социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном и выступающий за восстановление отношений с Россией. Об этом свидетельствуют результаты экзит-полла приднестровского Института политических исследований.

Согласно данным опроса, проведенного на выходах из избирательных участков, за Патриотический блок проголосовали 33% избирателей, тогда как правящую партию «Действие и солидарность» (PAS) поддержали лишь 20% (в зарубежной диаспоре – 28%, в Гагаузии – 6%). За оппозиционный блок проевропейских партий «Альтернатива» отдали голоса 13%, за «Нашу партию» Ренато Усатого – 12%, за другие партии – 22%. Это результат с учетом всех опрошенных, включая тех, кто не стал раскрывать, как проголосовал.

По состоянию на 17:00 опрос охватил 2500 избирателей в Молдавии и 1250 избирателей за рубежом. При этом, как отмечают исследователи, внутри страны отказалась сообщить свои политические предпочтения около 40% избирателей, за рубежом – около 30%.

Вместе с тем, экзит-полл показал, что из тех, кто решился ответить на вопрос исследователей, 43% поддержали Патриотический блок, 26% – PAS, еще 13% отдали голос за «Альтернативу», 12% – за партию Усатого, 6% – за другие партии.

Надо отметить, что данный опрос неофициальный – в Молдавии на этих выборах экзит-поллы не проводятся по решению ЦИК.

28 сентября в Молдавии проходит голосование на парламентских выборах. На территории республики в 7:00 открылись 1973 избирательных участка. За рубежом организован 301 участок в 40 странах. Все они будут работать до 21:00. В России для голосования открыли лишь два участка – оба в Москве, они находятся в посольстве и в консульском отделе. Молдавская диаспора призывала увеличить их число, но ЦИК Молдавии отказал в этом.

Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей, включенных в списки (свыше 3,2 млн человек).

Надо отметить, что приднестровские СМИ сообщают, что граждане Приднестровья с молдавским паспортом не могут проголосовать на выборах в парламент в Молдавии из-за массовых проверок на пограничных мостах, искусственных пробок и перекрытий после сообщения о минировании.

МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан Приднестровской Молдавской республики к участию в выборах и выразил протест Кишиневу в связи с применением антидемократических методов для недопуска приднестровцев на избирательные участки в стране, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства непризнанной республики. МИД ПМР обратился к Молдавии и ОБСЕ с призывом снять все искусственные ограничения для жителей республики и обеспечить их права и свободы.

В Тирасполе заявили о многочисленных и вопиющих факты нарушений прав и свобод жителей Приднестровья, обладающих вторым молдавским гражданством, которые массово фиксируются в ходе голосования на парламентских выборах в Молдавии. По данным МИД ПМР, еще до начала голосования власти Молдавии предприняли меры по искусственному ограничению участия приднестровцев путем резкого сокращения количества избирательных участков и переноса части из них в отдаленные от Приднестровья населенные пункты. 28 сентября с самого утра применяются системные препятствия, направленные на ограничение свободы передвижения жителей Приднестровья, намеревавшихся проголосовать на выборах. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения и проводятся массовые проверки граждан и автомобилей. В ряде случаев используются надуманные ссылки на «технические сбои» в работе программного обеспечения. Кроме того, движение на мостах Рыбница – Резина и Каменка – Сенатовка полностью заблокировано.

Также наблюдаются массовые случаи так называемого «телефонного минирования» избирательных участков, на которых голосуют жители Приднестровья. Сейчас три из них закрыты. Одновременно на ряде участков зафиксирован дефицит бюллетеней. В МИД ПМР заявили, что совокупность обстоятельств позволяет утверждать о целенаправленной политике Кишинева, направленной на недопущение приднестровцев к участию в выборах.

«Обращаемся к Молдове, а также ко всем участникам международного процесса урегулирования, включая ОБСЕ как сопосредника, с призывом предпринять своевременные усилия для снятия всех искусственных ограничений и реального обеспечения прав и свобод жителей Приднестровья», – сказано в заявлении.

