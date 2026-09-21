Кадыров одержал победу с рекордным результатом

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы республики с 99,85% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России. Кадыров был выдвинут кандидатом на должность руководителя ЧР от «Единой России».

Второе место разделили председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов, баллотирующийся от «Справедливой России», и депутат республиканского парламента республики Халид Накаев (КПРФ). Оба получили по 0,05% голосов. Явка избирателей в республике составила 95,19%, сообщил региональный избирком.

Кадыров занимает пост главы Чечни с 2011 года. На выборах 2021 года он одержал победу с результатом 99,7% голосов при явке в 94,61%. В 2016 году Кадыров победил на выборах с 97,94% голосов при явке в 94,8%.

С 18 по 20 сентября наряду с выборами в Госдуму прошли прямые выборы глав регионов в восьми субъектах РФ. Кроме Чечни, высших должностных лиц избирали в Мордовии, Туве, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. В этих регионах выборы губернаторов прошли без неожиданностей.

Действующий глава Мордовии Артем Здунов набрал 77,97% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Руководитель Тувы Владислав Ховалыг побеждает с 90,95% голосов после обработки 100% протоколов. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев набрал 65,97% голосов по итогам обработки 100% протоколов. У врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука 68,03% голосов после обработки 96,2% протоколов. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко получил 70,92% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев лидирует с 69,8% после обработки 90,7% протоколов. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских лидирует с 76,65% – обработано 97,04% протоколов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube