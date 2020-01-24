Власти Евросоюза подписали соглашение о Brexit

Главы Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что Евросоюз сохранит дружбу с Британией, несмотря ни на что. «Всё неизбежно поменяется, но наша дружба сохранится», – написал он в своем твиттере. Мишель добавил, что после Brexit начнется новая глава, в которой Брюссель и Лондон будут партнерами и союзниками.

Накануне закон о Brexit подписала королева Великобритании Елизавета II. 29 января документ, как ожидается, будет ратифицирован в Европарламенте.

Brexit должен состояться в 23:00 31 января, после этого Лондону и Брюсселю предстоит заключить торговое соглашение и договориться о других деталях сотрудничества.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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