Королева Великобритании подписала закон о выходе страны из Евросоюза

Королева Великобритании подписала закон об условиях выхода страны из Евросоюза. Теперь документ должен пройти несколько этапов утверждения в ЕС, сообщает ТАСС. 24 января закон должны подписать главы Евросовета и Еврокомиссии.

29 января, как ожидается, европейский парламент проголосует по новому закону о Брэкзите. После этого стороны обменяются ратификационными документами.

Если все пойдёт по плану, 31 января Великобритания покинет Евросоюз.

После этого Евросоюзу и Британии предстоят долгие переговоры по деталям нового сотрудничества, в том числе по торговой сделке.

Лондон, служба информации

Лондон. Другие новости 23.01.20

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