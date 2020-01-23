Королева Великобритании подписала закон о выходе страны из Евросоюза

Королева Великобритании подписала закон об условиях выхода страны из Евросоюза. Теперь документ должен пройти несколько этапов утверждения в ЕС, сообщает ТАСС. 24 января закон должны подписать главы Евросовета и Еврокомиссии.
29 января, как ожидается, европейский парламент проголосует по новому закону о Брэкзите. После этого стороны обменяются ратификационными документами.
Если все пойдёт по плану, 31 января Великобритания покинет Евросоюз.
После этого Евросоюзу и Британии предстоят долгие переговоры по деталям нового сотрудничества, в том числе по торговой сделке.
Лондон, служба информации
Лондон. Другие новости 23.01.20
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