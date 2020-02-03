МИД РФ рекомендовал Русским не выходить 6 февраля на улицы Парижа

По возможности не появляться русским 6 февраля 2020 года на улицах Парижа и других французских городов выступил ситуационно-кризисный центр МИД РФ. В этот день по всей Франции намечена очередная акция протеста по поводу пенсионной реформы.

В МИДе считают, что вероятность беспорядков очень высока и поэтому гражданам России следует держаться подальше от мест скопления людей, чтобы не попасть в неприятности.

Напомним, акции протеста по поводу пенсионной реформы идут во Франции с ноября. Время от времен они перерастают в забастовки транспортников, врачей, юристов и даже актеров театра и балета. Часто к мирным акциям протеста присоединяются агрессивно настроенные радикалы, которые нападают на полицию и та в ответ применяет слезоточивый газ и дубинки.

Париж, Елена Васильева

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