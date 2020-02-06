Париж и Эйфелева башня сегодня снова протестуют против пенсионной реформы

Сегодня в Париже и других городах Франции проходит очередной этап протестов на тему пенсионной реформы. Ее, напомним, пытается провести правительство страны, несмотря на возмущение своих граждан.

Самым красноречивым и показательным проявлением недовольства французов стала забастовка транспортников – с 5 декабря и до конца рождественских каникул в Париже, фактически, не работало метро, не ходили пригородные поезда и электрички, что создавало многокилометровые пробки в столице и ее окрестностях. В заложниках оказались и туристы, которые не могли ни приехать в Париж, ни выехать из него, был, фактически, прекращен транзит в другие города Европы.

Сейчас французы сосредоточились на уличных акциях протеста – многолюдных, но преимущественно мирных. Сегодня в Париже ожидается, по разным оценкам, до 300 тысяч протестующих. В связи с этим кризисный центр МИД РФ уже выдал рекомендацию россиянам, находящимся во французской столице, не выходить на улицы, чтобы случайно не пострадать в возможных стычках с полицией.

Отметим также, что сегодня бастует и Эйфелева башня – ее работники также против пенсионной реформы. Поэтому попасть в достопримечательность Парижа и полюбоваться панорамными видами с ее лестниц и балконов будет невозможно. Для туристов будет открыто только пространство вокруг башни.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 06.02.20

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