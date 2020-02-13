Еще один взрыв прогремел в Амстердаме, есть пострадавший

В Амстердаме взорвалась очередная посылка со взрывчаткой. Об этом сообщает полиция Нидерландов. По ее данным, инцидент произошел в офисном здании в районе Bijlmerdreef. Пострадал один человек, он надышался дымом. «В качестве меры предосторожности на месте находится скорая помощь. Полиция ведет расследование», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня посылка со взрывчаткой была обнаружена в городе Лёсден. По информации Нидерландской телерадиовещательной корпорации, конверт с бомбой было адресован компании Unisys. Опасную посылку обезвредили саперы, ведется расследование.

Накануне в почтовых отделениях в Амстердаме прогремели два взрыва – сработали бомбы в посылках. Обошлось без пострадавших. Позже полиция сообщила, что отправитель конвертов со взрывчаткой потребовал некоторую сумму в биткоинах за прекращение своей деятельности.

Амстердам, Ольга Панфилова

Амстердам. Другие новости 13.02.20

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