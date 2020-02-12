На почте в Нидерландах взорвались две посылки

В офисе почтовой компании в Амстердаме прогремели два взрыва. По последним данным, никто не пострадал.

Первый взрыв прогремел около восьми утра, говорится в сообщении полиции в твиттере. Вероятно, сработало взрывное устройство, находившееся в одной из посылок. Никто не пострадал. На месте работают правоохранители.

Второй взрыв произошел в Керкраде. Бомба находилась в одной из посылок на сортировочном пункте почтовой компании. Здание эвакуировали. В ЧП также никто не пострадал. Проводится расследование.

В прошлом месяце пять компаний в Нидерландах получили посылки, в которых находились взрывные устройства. Ни одно из них не сработало. Опасные отправления были доставлены на АЗС и в гостиницу в Амстердаме, в автосалон и на заправку в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте.

Амстердам, Зоя Осколкова

Амстердам. Другие новости 12.02.20

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