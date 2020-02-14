Партийный соратник Макрона угодил в крупный секс-скандал и снялся с выборов в мэры Парижа

Однопартиец Эммануэля Макрона Бенжамен Гриво угодил в серьезный скандал. Ситуация оказалась настолько сложной, что ему пришлось снять свою кандидатуру с выборов мэра Парижа.

По данным французских СМИ, речь идет о видео порнографического характера, слитом в соцсети с сайта, который основал художник-акционист Петр Павленский. На этом видео человек, которого Павленский называет Гриво, сначала жалуется некой молодой девушке, что семья и дети стали для него тюрьмой, а затем занимается мастурбацией, сообщают «Евроньюс».

В своем выступлении, посвященном выходу из выборной гонки, Гриво заявил: "«На интернет-сайте и в социальных сетях распространяются гнусные нападки, которые ставят под угрозу мою личную жизнь. Моя семья этого не заслуживает. Я не хочу ставить под удар свою семью или себя – в то время, когда любые приемы разрешены, это зашло слишком далеко. Я решил снять свою кандидатуру с муниципальной кампании в Париже».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 14.02.20

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