Португалия легализовала эвтаназию

Парламент Португалии подавляющим большинством голосов легализовал эвтаназию, отменив уголовное наказание за помощь уйти из жизни по собственному желанию.

Разрешить эвтаназию с помощью медперсонала для терминальных больных просили несколько общественных групп, сообщают «Евроньюс». В парламент поступили петиции, одну из которых подписали сотни врачей. Петиции получили поддержку социалистических партий и блока «зелёных».

В мае 2018-го подобная инициатива была португальским парламентом отклонена с перевесом в 5 голосов. На этот раз её одобрили, несмотря на бурные протесты, в которых принимают участие католических организации, ряд местных СМИ и Португальская Ассоциация Докторов.

Инициатива, одобренная парламентом, раскалывает общество – противники говорят о том, что эвтаназия станет инструментом для легальной расправы над пожилыми людьми. А сторонники настаивают на том, что страдающие от неизлечимых заболеваний пациенты без перспективы улучшения состояния должны иметь легальную возможность добровольно уйти из жизни и не мучиться, сообщают «Евроньюс».

Лиссабон, Елена Васильева

Лиссабон. Другие новости 21.02.20

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