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Пятница, 30 октября 2020, 16:50 мск

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Жители Новой Зеландии поддержали эвтаназию, но выступили против марихуаны

Фото: Pixabay

В Новой Зеландии прошел референдум, на котором жители страны высказывали свое мнению о легализации эвтаназии и марихуаны. По предварительным подсчетам, граждане одобрили добровольный уход из жизни и выступили против легких наркотиков.

65,2% жителей Новой Зеландии поддержали возможность эвтаназии и так называемого ассистированного суицида. В этом случае пациент сам лишает себя жизни, врач лишь выдает ему препарат и наблюдает за процедурой.

Отмечается, что для применения эвтаназии должно быть соблюдено множество условий. В частности, человек может принять решение об уходе из жизни, только если он неизлечимо болен, при этом он испытывает «невыносимые страдания». Пациент должен быть совершеннолетним и в состоянии выразить «информированное согласие» на эвтаназию.

Кроме того, на референдум вынесли вопрос о легализации в стране употребления, продажи и производства марихуаны в рекреационных целях. 53,1% новозеландцев высказались против этой идеи.

Веллингтон, Зоя Осколкова

Веллингтон. Другие новости 30.10.20

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