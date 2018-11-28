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Среда, 28 ноября 2018, 12:40 мск

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Бельгийские врачи ошибочно провели эвтаназию

В отношении трех врачей в Бельгии начато расследование по обвинению в ошибочной эвтаназии. Родственники покойной пациентки, считают, что докторам не следовало лишать ее жизни.

38-летняя женщина, страдавшая от синдрома Аспергера – особой формы аутизма, подверглась усыплению в 2010 году, пишет The Guardian. Просьбу об эвтаназии одобрили три психиатра. Теперь врачей обвиняют в отравлении.

Родственники покойной обратились в суд в 2017 году и заявили, что процедура проходила с многочисленными нарушениями.

Согласно закону, эвтаназия может быть применена только в том случае, если больной испытывает невыносимые страдания, а его болезнь нельзя вылечить. С 2002 года в Бельгии легально усыпили более 10 тысяч человек.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

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