Нидерланды намерены легализовать эвтаназию для неизлечимо больных детей до 12 лет

Правительство Нидерландов объявило во вторник, что планирует легализовать эвтаназию неизлечимо больных детей в возрасте от одного до 12 лет. Как сообщает агентство AFP, министр здравоохранения Уго де Йонге заявил, что подготовит соответствующие правовые нормы на основе исследования экспертов, которое показало, что больные дети «отчаянно страдают».

Коалиционный кабинет премьер-министра Марка Рютте обсуждает такую ​​возможность в течение многих месяцев, и этот вопрос встретил сильное сопротивление со стороны христианских партий. В четверг парламент должен обсудить этот вопрос впервые.

«Исследование показало, что врачи и родители должны намеренно положить конец жизни неизлечимо больных детей, которые отчаянно страдают и умрут в ближайшем будущем», – написал министр де Йонге в письме в парламент, цитируемом AFP.

Эвтаназия является законной в Нидерландах для детей старше 12 лет, которые могут дать согласие, и для детей до одного года с согласия родителей. Однако законодательно данная норма не закреплена. Среди местных властей нет единого мнения о том, могут ли дети в возрасте от 1 года до 12 лет принимать решения по поводу своей жизни и смерти.

Напомним, что Нидерланды и Бельгия были первыми странами в мире, легализовавшими эвтаназию для взрослых в 2002 году. Затем Бельгия стала первой страной, разрешившей добровольную эвтаназию детей в 2014 году, за ней последовали и Нидерланды.

Амстердам, Елена Васильева

Амстердам. Другие новости 14.10.20

Норвегия обвинила русских в кибернападении на парламент. / Министры Турции и Швеции поссорились перед журналистами. / В Стокгольме «накрыли» крупнейший публичный дом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»