Власти Праги готовятся ограничить продажу еды гражданам в случае вспышки коронавируса

Власти Праги рассматривают вопрос об ограничении продажи продуктов из расчета на одного человека. Данная мера вызвана коронавирусом и призвана предотвратить панику среди населения. Петр Глубучек, заместитель мэра, обсудил ситуацию с Томашем Проузой, президентом Союза туризма и торговли, сообщает портал aroundprague.cz

«Наша цель – избежать паники, которая может возникнуть тогда, когда в Чехии будет зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, что, с большой вероятностью, произойдет очень скоро. Нам хотелось бы знать, что будут делать магазины в контексте чрезвычайного положения, которое ввел город?», – говорит Глобучек.

По словам Проузы, эти разговоры преждевременны, но магазины уже готовятся к подобной ситуации – заполняют склады продовольствием. «Если наступит паника, и люди начнут покупать по 50 фунтов муки за раз, то нам придется ограничить количество товара продаваемого в одни руки», – говорит он.

Глубучек также отметил, что мер по закрытию школ и ограничению общественного транспорта не предвидится, однако дезинфекция трамваем и автобусов будет максимально усилена.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 27.02.20

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