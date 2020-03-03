Французы выносят из магазинов рис, муку и макароны – запасаются на случай Covid-19

Французы скупают в магазинах продукты питания и предметы первой необходимости. В некоторых торговых точках уже образовался дефицит товаров, сообщает bfmtv.com.

Представители крупных ритейлеров пытаются успокоить потребителей, но эмоциональные покупатели спешат запастись предметами первой необходимости: скупаются рис, крупы, макароны, товары для гигиены (прокладки, туалетная бумага, подгузники). Представители торговых сетей уже отчитались: в последние дни продажи макаронных изделий выросли почти на 60%, муку и рис стали брать на 20 процентов больше, чем обычно.

Напомним, что на сегодняшний день во Франции выявлено порядка 200 случаев коронавируса, три человека скончались. Все случаи – завозные.

В эти дни помимо французов закупают еду и предметы первой необходимости итальянцы, чехи, шведы. Власти Чехии даже разработали специальный план на случай паники по поводу коронавируса – он предусматривает талонную систем продажи некоторых особо востребованных групп товаров – чтоб хватило всем.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 03.03.20

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