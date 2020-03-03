Шведы запасают еду на случай вспышки коронавируса

В магазинах Стокгольма зафиксирован рост спроса на товары длительного хранения – консервы, макароны, крупы. Сотрудники торговых точек описывают данную ситуацию как очень необычную, сообщает «Стокгольм сегодня».

По версии продавцов, граждане, паникующие из-за новостей по распространению в Европе коронавируса, делают запасы на всякий случай. Ранее аналогичные новости уже поступали из других европейских городов – из Рима, Милана, Праги и т.д. Во всех случаях люди делали запасы еды на основе панических настроений, связанных с Covid-19.

«Продажи сухих товаров, таких как макароны, рис и различных видов консервов, увеличились на 60 процентов. Это абсолютно невероятно. Мы ещё не подсчитали воскресные продажи, но по субботним продажам это очень заметно», – рассказал Ральф Фландер, менеджер магазина Stora Coop в Бромме в Стокгольме.

«Я не видела ничего подобного раньше. За выходные раскупили очень много сухого молока, консервированных бобов, колбас и овощей. Это началось ещё в четверг. Клиенты говорили, что они делают запасы на случай распространения инфекции коронавируса. Ведь это видно невооруженным глазом, что люди раскупают: мясные консервы, рис и макароны. Все консервы и сухие продукты. Мы на всё это обратили внимание ещё в четверг, поэтому начали заказывать больше этих товаров. Но совсем не просто работать в таком непривычном темпе», – рассказала журналистам одна из продавщиц сети магазинов ICA в Стокгольме.

В магазинах на окраинах Стокгольма также стало больше пустых полок в супермаркетах, отмечают местные жители.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 03.03.20

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