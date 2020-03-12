Олимпийский огонь в Греции зажгут без зрителей из-за пандемии коронавируса

Церемония зажжения Олимпийского огня в Греции второй раз в истории пройдёт без зрителей, туристов и больших делегаций. Во всем виновата пандемия коронавируса.

Как сообщает «Евроньюс», генеральная репетиция торжества состоялась в среду также без зрителей и прессы. В том же время МОК отклонил предложение мэра Олимпии отложить торжество на конец мая.

«К сожалению, нам пришлось ограничить число аккредитованных гостей, не будет зрителей на трибунах древнего стадиона; они, конечно, добавили бы церемонии колорита. Но такие меры необходимы для защиты здоровья, и мы всё же уверены, что Аполлон и другие боги помогут нам показать миру фантастические Игры в Токио», – рассказал Спирос Капралос, глава Олимпийского комитета Греции.

Первый раз огонь зажигали без зрителей в 1984 году, перед Олимпиадой в Лос-Анджелесе. Тогда развернулось активное движение против масштабной коммерциализации Игр. В знак протеста мэрия и жители Олимпии попросту перекрыли дорогу к древнему стадиону.

В этом году Международный Олимпийский Комитет настаивает на том, что токийские Игры должны состояться в срок и что к середине лета угроза коронавируса исчезнет, сообщает «Евроньюс».

Член японского оргкомитета Харуюки Такахаши заявил, что отмена игр огорчит оргкомитет, а Международный олимпийский комитет (МОК) окажется в затруднительном положении. Перенос Игр-2020 чреват наложением на другие турниры мирового уровня. Потому проще перенести Олимпиаду на два года, что позволит сохранить мировое расписание спортивных мероприятий.

Как писал «Новый День», в случае отмены летних Олимпийских игр – 2020 в Токио убытки Японии составят порядка ¥7,8 трлн ($74,2 млрд), отмечала финансовая компания SMBC Nikko Securities.

Афины, Елена Васильева

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