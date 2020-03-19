Олимпийский огонь передали Токио при пустых трибунах

В Греции прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2020 в Токио. В этот раз мероприятие прошло при пустых трибунах, зрители и журналисты не смогли присутствовать из-за вспышки коронавируса. Трансляцию этого события провело греческое государственное телевидение ERT.

Власти Греции запретили проведение публичных мероприятий, поэтому церемония на Панафинейском стадионе в Афинах впервые прошла «за закрытыми дверями». На передаче олимпийского огня присутствовали около 50 человек.

Несмотря на отсутствие зрителей, мероприятие прошло по плану: началось с подъема олимпийского флага и под олимпийский гимн, затем подняли флаги Японии и Греции. В эстафете огня на стадионе участвовали только двое греческих спортсменов – олимпийские чемпионы Катерина Стефаниди и Элефтериос Петруниас. Японские спортсмены от поездки в Грецию вынуждены были отказаться, пишет Reuters.

Огонь был передан президенту НОК Греции, члену МОК Спиросу Капралосу, а тот вручил олимпийское пламя представителю оргкомитета «Токио-2020» Наоко Имото. Огонь привезут в Японию спецрейсом 20 марта.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 18.03.20

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