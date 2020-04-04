Зоопарки терпят бедствие из-за пандемии коронавируса нового типа

Из-за коронавирусной пандемии в особенно уязвимом положении оказались зоопарки. В отсутствие посетителей они лишились основного дохода, хотя по-прежнему надо ухаживать за животными и покупать корма. Об этом говорится в обращении немецких зоопарков к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они просят выделить для них финансовую помощь в размере сотни миллионов евро, сообщает «Евроньюс».

Директор зоопарка Opel в Кёнихштайне Томас Кауффельс отмечает, что некоторые животные ведут себя так, будто начали скучать по посетителям:«Любопытно, что обычно звери меня игнорируют, – так ведут себя, например, эти карликовые мангусты или сурикаты. Но теперь, когда никто из посетителей не приходит к ним, они больше не игнорируют меня. Они стали пристально следить за тем, что я делаю».

Лондонский зоопарк – один из старейших в мире – пережил две мировые войны и закрывался лишь на очень непродолжительное время. В условиях пандемии Зоологическое общество Лондона объявило о сборе средств на поддержание работы научного комплекса и уход за животными. Продолжительный режим изоляции и карантина называют катастрофическим сценарием для британских зоопарков, которые так же в основном полагались на доходы от посетителей, сообщает «Евроньюс».

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 04.04.20

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