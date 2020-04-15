В немецком зоопарке из-за нехватки еды одних животных скормят другим

В зоопарке немецкого города Ноймюнстер наблюдается дефицит пищи из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Дирекция парка допустила, что одних животных пустят на корм другим. Об этом сообщает Die Welt.

В зоопарке уже составили список тех, кого усыпят в первую очередь. Вероятно, это будут тюлени и пингвины. Поставщики не могут обеспечить этих животных свежей рыбой в том, количестве, которое им необходимо.

«Если на то пошло, я лучше усыплю зверей, чем позволю им умирать от голода», – заявила директор Верена Каспари. Он допустила, что усыпленных животных будут скармливать хищникам.

Дело в том, что зоопарк не попадает под государственную программу экстренной помощи малому бизнесу. При этом зарабатывать на билетах, проданных посетителям, в условиях карантина невозможно.

Так же под угрозой оказался белый медведь Витус – самый большой представитель этого вида на территории Германии. Ни один из ближайших зоопарков не может обеспечить ему достойные условия проживания.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 15.04.20

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