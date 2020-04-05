«Обезьяны начнут разбирать клетки, а попугаи себя ощиплют»: животные в зоопарках страдают без людей (ВИДЕО)

Небольшие зоопарки, расположенные в торговых центрах, оказались в непростой ситуации после введения повсеместного карантина. Посетителей нет, доходов тоже – сейчас зоопарки проедают «подушку безопасности» и пытаются пристроить часть питомцев в квартиры. Особенно они переживают за так называемых социальных животных – в частности попугаев и обезьян.

В зоопарках животные страдают без людей

Как рассказала съемочной бригаде «Нового Дня» исполнительный директор одного из зоопарков зоопарка Кристина Степанова, если обезьяна видит, что людей нет, для нее это означает, что стая ушла и бросила ее, она чувствует, что пришла беда. Обезьяны стрессуют, могут начать выщипывать шерсть, а некоторые – в прямом смысле слова разбирать свои вольеры, развинчивать шурупы, пытаться разбирать двери и вырваться на волю. С попугаями еще сложнее. Эти птицы не выносят одиночества, и в тоске начинают выщипывать себе перья, так, что остается только голая тушка и голова. Поэтому большинство попугаев сотрудника зоопарка разобрали себе по домам.

Но далеко не всех можно забрать домой на период карантина – подробности в видео РИА «Новый День».

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман, Евгения Вирачева

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