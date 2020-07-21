В Индии обезьяны обрушили стену и убили мать и четырех детей

В Индии мать и ее дети спали на улице, когда на них обрушилась кирпичная стена. Женщина и четыре ребенка погибли. Об этом сообщает издание Times of India.

Инцидент произошел в городе Шахджаханпур. В доме 45-летней женщины сломался вентилятор, тогда семья решила спать на улице, чтобы было прохладнее. Мать и дети расположились у кирпичной стены.

Ночью стая диких обезьян забралась на дерево гуавы, чтобы полакомиться плодами. Животные расшатали стоящую рядом стену, она обрушилась на спящих людей.

В результате погибла мать и четверо детей, еще два ребенка получили легкие травмы. Местные власти обещали поддержать оставшихся без матери мальчиков.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 21.07.20

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