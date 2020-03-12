Сотни голодных обезьян терроризируют тайцев из-за отсутствия туристов

В Таиланде дикие обезьяны оголодали из-за отсутствия туристов, которые их обычно подкармливают. Животные сбиваются в огромные стаи и устраивают побоища даже за маленький кусочек еды.

О настоящем нашествии обезьян рассказали жители города Лопбури. Привыкшие к поведению животных тайцы оказались шокированы их свирепостью. Обезьяны готовы растерзать любого, если увидят у него пищу, передает The Sun.

«Они были больше похожи на диких собак, чем на обезьян. Они сходили с ума от одного куска еды. Я никогда не видел их такими агрессивными, – рассказал очевидец. – Я думаю, что обезьяны были очень, очень голодны».

В Лопбури живут тысячи диких обезьян, которые бродят по улицам, а также обитают на территории древних буддийских храмов. Ранее животных кормили туристы, из-за большого количества приезжих обезьяны не испытывали недостатка в пище. Теперь же турпоток в Таиланд упал на 44% из-за распространения коронавируса нового типа.

Ежегодно тайские курорты посещает более 35 млн иностранцев. На туристическую сферу приходится 20% экономики королевства. По последним данным, в Таиланде выявлены 59 случаев заражения COVID-19, один заболевший скончался.

Бангкок, Зоя Осколкова

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