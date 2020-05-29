Дерзкое нападение в Индии: обезьяны отобрали у лаборанта анализы на Covid-19

В Индии группа обезьян напала на медработника, который нес в лабораторию биопробы пациентов с подозрением на коронавирус. Животные выхватили у лаборанта три образца и убежали.

Инцидент произошел в пятницу в Медицинском колледже Меерута в штате Уттар-Прадеш, сообщает издание India Today. Медикам пришлось повторно взять анализы на коронавирус у трех пациентов. При этом у местных жителей началась паника из-за страха заражения Covid-19, поскольку похищенные образцы до сих пор находятся у обезьян. В Сети появилось видео, на котором видно, как одна из обезьян сидела на дереве и жевала набор для сбора тестов. Лесной департамент проинформирован о случившемся, однако обезьян пока поймать не удалось.

Как отметил один из врачей медицинского колледжа, обезьяны в этом регионе являются «серийными преступниками», и подобные инциденты случались в прошлом.

Местные власти приступили к расследованию происшествия.

Нью-Дели, Наталья Петрова

Нью-Дели. Другие новости 29.05.20

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