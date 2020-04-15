Самый большой колокол Нотр-Дам де Пари сегодня ударит в память о годовщине пожара в соборе

Сегодня в Париже пройдет памятное мероприятие, посвященное годовщине пожара в Нотр-Дам де Пари. В связи с карантином по поводу коронавируса, единственное, что могут себе позволить французы – дистанционно запустить устройство, которое управляет самым большим колоколом собора – Эммануэлем. Он расположен в южной башне. Звон раздастся в 8 часов вечера – это время, когда загорелась крыша Нотр-Дама 15 апреля 2019 года.

Генерал французской армии Жан-Луи Джорджлин, уполномоченный координировать восстановление Нотр-Дама уточнил, что принял решение позвонить в этот колокол в союзе с французами, которые каждый деть в восемь вечера выходят на свои балконы или открывают окна, чтобы поаплодировать врачам, которые борются с пандемией Covid-19.

Отметим, что в последний раз Эммануэль звонил в прошлом году – на похороны экс-президента Пятой республики Жака Ширака. Для этого в собор специально приглашался звонарь.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса реконструкция Нотр-Дама остановлена. Справиться с последствиями пожара президент Франции Макрон пообещал нации за пять ближайших лет.

Через год после пожара здание все еще находится в состоянии «абсолютной аварийной ситуации», и собственно пока никакого восстановления не началось, сообщает BFMTV.

Париж, Елена Васильева

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