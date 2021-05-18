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Вторник, 18 мая 2021, 17:17 мск

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Перед Собором Парижской Богоматери выявили загрязнение свинцовой пылью

Фото: Pixabay

В Париже закрыли для пешеходов площадь перед Собором Парижской Богоматери. Дело в том, что в воздухе в этом районе оказалась превышена концентрация свинца. Об этом сообщает Le Figaro.

С требованием взять пробы воздуха в районе Нотр-Дама обратилась экологическая ассоциация «Робин Гуд». В организации указали, что последствия произошедшего два года назад пожара для здоровья горожан могут быть крайне негативными.

«Результаты последних исследований показали, что концентрации свинцовой пыли в некоторых точках площади выше обычного уровня по городу», – сообщили в префектуре полиции. Площадь закрыли для посещения до окончания работ по очистке опасной зоны.

Напомним, Собор Парижской Богоматери горел 15 апреля 2019 года, огонь уничтожил свинцовую кровлю и шпиль здания, расплавилось несколько сотен тонн свинца. В окрестностях Нотр-Дама несколько раз проводили деконтаминацию, так как свинец считается канцерогеном.

Париж, Зоя Осколкова

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