Огонь уничтожает самый известный собор Франции

В Париже горит одна из основных достопримечательностей и самое известное культовое сооружение Франции – Нотр-Дам де Пари (Собор Парижской Богоматери).

Собор возводился почти два века – с 1163 по 1345 годы, после чего простоял без малого еще 7 веков. И практически полностью сгорел за минувшую ночь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар начался в 18:50 по местному времени в той части кровли, где велись реставрационные работы. Примерно через два часа обрушились шпиль и крыша, огонь перекинулся на несущие конструкции, потом загорелась левая башня.

Пожарные сначала не могли добраться до собора из-за пробок, затем выяснилось, что пожарные лестницы слишком коротки. Само здание системой пожаротушения не оборудовано. Тем не менее, руководство пожарной службы несколько часов назад заявило, что структуру здания удалось сохранить. Сообщается, что спасли и часть реликвий, хранившихся в соборе, в том числе терновый венец Иисуса Христа. Час назад появлось новое заявление: собор не спасти.

На данный момент известно об одном пострадавшем: серьезные ранения получил один из огнеборцев.

Причину пожара выясняет прокуратура Парижа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже заявил, что собор будет восстановлен.

К середине ночи пожар локализовали, но собор все еще горит.

Напомним, Нотр-Дам де Пари является объектом историко-культурного наследия мирового значения. По мнению экспертов, памятник утрачен: сгорели своды – это один из главных элементов готического храма, утрачены витражи и внутренние деревянные конструкции. Восстановить его будет несложно – собор хорошо описан, но это в любом случае будет новодел.

Париж, Игорь Юров

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